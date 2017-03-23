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İŞ ADAMI İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

İş adamı iş yerinde ölü bulundu

Ankara'da sanayi bölgesinde bir iş adamı iş yerinde ölü bulundu.

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Ankara'da sanayi bölgesinde bir işadamı iş yerinde ölü olarak bulundu.

Yenimahalle ilçesi Ostim Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Hüsnü Özünlü (57) çalışanları tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İş makinası alım-satım, kiralama faaliyetleri gösteren iş yerinde çalışanlar sabah geldiklerinde durumu farketmesiyle polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özünlü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. İnceleme yapan ekipler, Özünlü'nün dengesini kaybederek merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

Özünlü'nün cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(FOTOĞRAF)

DHA
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