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İŞ ADAMI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İş adamı kazada hayatını kaybetti

İzmir'de üretim tesisinde forkliftin çarptığı iş adamı hayatını kaybetti

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, sahibi olduğu gübre ve tarım kimyasalları üretimi tesisinde, forkliftin çarptığı tesis sahibi 42 yaşındaki Eray Cinbiş, öldü.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde gübre ve tarım kimyasalları üreten Inter Agro Chemical Trans Sananayii Ticanek A.Ş.'nin sahibi Eray Cinbiş, bugün saat 15.00 sıralarında, gaz sisteminde arıza olduğu için tesinin deposuna indi. Depoda, arızanın nedenin araştırdığı sırada sürücüsü manevra yapan forklift, Cinbiş'e çarptı. Cinbiş, bir anda yere düştü. İşyerindeki diğer çalışanların haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, Cinbiş'in öldüğünü belirledi. Cinbiş'in cesedi jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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