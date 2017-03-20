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İŞ ADAMI OĞLAĞI EVLAT EDİNDİ

İş adamı oğlağı evlat edindi

Bartın'da 25 yıldır ticaretle uğraşan Mehmet Bulut, "Fıstık" adını verdiği 1 aylık oğlağı yanından ayırmıyor.

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Bartın'da 25 yıldır ticaretle uğraşan Mehmet Bulut'un "Fıstık" isimli keçi yavrusuyla kurduğu dostluk, görenlerin dikkatini çekiyor.

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Aslen Trabzonlu olan ve Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Bartınspor'un kulüp başkanlığı da yapan Bulut, yaklaşık bir ay önce memleketinden getirdiği oğlağa "Fıstık" adını verdi.

Çocukluğundan bu yana hayvanlara sevgi besleyen Bulut, 1 aylık oğlağı yanından ayırmıyor.

"Annem" diye sevdiği oğlakla aynı evde kalan Bulut, iş yerine arabasıyla götürdüğü keçi yavrusuyla çarşıda gezintiye çıkıyor.

"Fıstık benim evladım"

Kahvaltı yaparken oğlağını da biberonla mama vererek besleyen Bulut'un "Fıstık"la kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

Keçi yavrusuyla dostluğunu evinden iş yerine, sosyal hayattaki rutin işlerinden inşaat sektöründeki çalışmalarına kadar taşıyan 47 yaşındaki 3 çocuk sahibi Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fıstık benim evladım. Üç çocuğum var, Fıstık da dördüncü oldu. Çocukluğumdan bu yana içimde kalan hayvan sevgisi vardı. O yüzden Fıstık'ı kendime seçtim." ifadelerini kullandı.

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AA
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