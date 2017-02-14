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İŞ ADAMINA ŞANTAJ İDDİASINA 5 TUTUKLAMA

İş adamına şantaj iddiasına 5 tutuklama

Aydın'da bir iş adamına şantaj yaptığı iddia edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir iş adamı kendisinin uygunsuz  fotoğraflarının çekildiğini ileri sürerek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili A.K, B.A, B.O. M.Ö K.Ç ve S.T’yi gözaltına  aldı.

Şüpheli kadınlarından B.A ile B.O'nun Koçarlı ilçesinde iş adamıyla  görüşüp, içeceğine ilaç koyup uyuttuğunu daha sonra birlikte uygunsuz  fotoğraflarını çekerek şantajla para istediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  B.O yaşı küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer  5 kişi tutuklandı.

AA
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