İş adamına şantaj iddiasına 5 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir iş adamı kendisinin uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ileri sürerek polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili A.K, B.A, B.O. M.Ö K.Ç ve S.T’yi gözaltına aldı.
Şüpheli kadınlarından B.A ile B.O'nun Koçarlı ilçesinde iş adamıyla görüşüp, içeceğine ilaç koyup uyuttuğunu daha sonra birlikte uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantajla para istediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.O yaşı küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5 kişi tutuklandı.