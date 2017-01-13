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İŞ ADAMININ ELİNDEN ÇOK ACI TEŞEKKÜR İLANI

İş adamının elinden çok acı teşekkür ilanı

Ataköy'de tente faciasında hayatını kaybeden iş adamının eşi teşekkür ilanı verdi.

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Ataköy'de bir yakınının cenaze namazını kılmaya gittiği camide çöken tentenin altında hayatını kaybeden işadamı Mustafa Ümit Şengezer'in acılı eşi Aslı Solak Şengezer, gazeteye verdiği teşekkür ilanında, şunları yazdı:

"Canım eşim, Mustafa Ümit Şengezer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Koca yürekli adamım, bana "Dünyam da sensin, Cennetim de" derdin nerede olursak olalım yine birlikte olacağız. Filizimiz yeşerecek. Canımıza can katacak. Rahat uyu

İş adamının elinden çok acı teşekkür ilanı

Acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayıp cenaze törenimize katılan, taziyelerini bildiren, bağışta bulunan tüm akrabalara, dostlara, arkadaşlara ve sevdiklerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

DHA
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