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İŞ ADAMININ KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

İş adamının katil zanlısı tutuklandı

Ankara'da öldürülen iş adamı Pervil Çınar'ın katil zanlısı tutuklandı.

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Başkentte iş adamı Pervil Çınar'ın katil zanlısı yakalandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Hamit Y. tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ofisinde iş adamı Pervil  Çınar'ın, 13 Ocak'ta silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında  gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çınar'ın Gaziosmanpaşa semtindeki ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Teknik ve fiziki takip sonrası iş adamının katil zanlısı olduğu tespit  edilen Hamit Y. (52), 19 Ocak'ta Altındağ ilçesi Gülveren Camisi önünde  yakalandı.

10 BİN LİRA BORÇ VERMİŞTİ...

Hamit Y, emniyetteki ifadesinde, Pervil Çınar'ın kendisine 10 bin lira  borç verdiğini, borcunu ödeyemeyince kendisini iş yerine çağırdını söyledi.Çınar'ın kendisine hakaret ettiğini öne süren zanlı, sinirlenerek  silahını çektiğini, olayda hafif yaralanan Z.G'nin araya girerek kendisini  engellemeye çalıştığını belirtti. Z.G'nin ayaklarına ateş ettiği sırada seken mermilerin Pervil Çınar'a  isabet ettiğini öne süren zanlı, öldürme amacının bulunmadığını savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamit Y,  çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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