İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Lübnanlıların sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

İŞ ADAMININ KIZI ÇIKTI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Heykel Müsellem ve Rita Şami'nin, Ortaköy semtinde bir gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer Lübnanlı İlyas Vardini'nin, dün Rita Şami ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştığı belirtildi: