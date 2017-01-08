İŞ ADAMLARI HAKİM KARŞISINDA

İş adamları hakim karşısında

Eskişehir'de 12 iş adamı hakim karşısına çıkacak.

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Eskişehir'de 12 iş adamı adava açıldı. Özel okul, yurt ve dershane gibi eğitim kurumlarından elde edilen kaynağı terör örgütüne aktardıkları ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet ettikleri öne sürülen 10'u tutuklu 12 sanık hakim karşısına çıkacak.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı HASAN Karagöz tarafından "Vergi Usul Kanununa  Muhalefet ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklu A.K.  (52), A.Ç. (47), A.D. (48), H.A. (46), H.K. (34), M.C. (37), M.S. (39), M.E.Y.  (35), M.K. (53), S.T. (55), tutuksuz M.G.Ç. (58) ve R.Ç. (49) hakkında hazırlanan  iddianame tamamlandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün  kentte faaliyet gösteren özel okul, yurt ve dershane gibi eğitim kurumlarının  ortağı ve yöneticileri ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u  kullandığı saptananların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşı  Fetullah Gülen'e ait kitaplar, CD'ler ile bir dolarlık banknot ve çeşitli doküman  ele geçirildiği belirtildi. Tanık ifadelerinin de bulunduğu iddianamede, ülke genelinde FETÖ'ye  ait şirketlere ART arda kayyum atanmaya başlayınca Eskişehir yapılanmasının,  eğitim kurumlarının bazılarına güvendikleri çalışanlarını büyük ortak yaptığı,  bazılarını da elden çıkarıp aynı yerde kiracı olmaya çalıştığı bilgisi yer  aldı. 

 Silahlı terör örgütünün ele başı Fetullah Gülen'in, 17-25 Aralık  operasyonları sonrası örgüt mensuplarına "bağış" ve "himmet" adı altında toplanan  paraların "kayıt altına alınmadan" yurtdışına çıkartılması talimatı verdiğinin  saptandığı da vurgulanan iddianamede, tanıklar bu yönde beyanda bulundu. Kimlik bilgilerinin gizlenmesine ilişkin tanık koruma tedbiri  uygulanarak ifadesi alınan A.G, okul, dershane, yurt ve şirketlerin gerçek  sahibinin FETÖ/PDY olduğunu ve güvendikleri kişiler üzerine kayıt edildiğini  beyan etti.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini beyan edip, bu kapsamda  yeniden ifade veren tutuklu sanıklardan birinin, "Eskişehir'de cemaatin okul ve  dershanelerinin bağlı olduğu Tolerans A.Ş, Zafer A.Ş. ve Zirve A.Ş gerçekten  cemaatin topladığı bağış ve himmetlerle kurulmuş şirketlerdir. Ancak kağıt  üzerinde görünen ortakları ise bu yapının güvendiği kişilerdir. Yani gerçekten  bunların hiçbirisi bu şirketlerin, bu okulların sahipleri değillerdir." ifadesi  de iddianamede yer aldı.

AA
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