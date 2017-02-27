  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı
  • Oscar Ödülleri Töreni'nde tarihi skandal
  • Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı
  • Yunan Bakan'dan Kardak için küstah sözler

İŞ DÜNYASINDA BÜYÜK BİRLEŞME

İş dünyasında büyük birleşme

Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım'ın Yazıcılar Holding bünyesinde birleşmesi için görüşmelere başlanacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding (AEH) ve Özilhan Sınai Yatırım’ın (ÖSYAŞ) Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlama kararı alındı.

Yazıcılar Holding ile AEH ve ÖSYAŞ’ın hissedar konumunda olduğu şirketler arasında Migros, Anadolu Efes , Anadolu Isuzu, Adel Kalemcilik ve Coca Cola İçecek’te yer alıyor.

Yazıcılar Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, birleşme çalışmalarındaki nihai hedefin önemli büyüklükte bir halka açık şirket yaratılması olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, planlanan bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde, Yazıcılar Holding pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınması gerekecek.

Birleşen şirketleri bünyesinde toplayacak olan Yazıcılar Holding’in AEH ve ÖSYAŞ’ın aktifinde bulundurduğu Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacağı belirtilen açıklamada, halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağının değerlendirildiği belirtildi.

HİSSELER PRİMLİ

Karara ilişkin açıklamanın ardından Yazıcılar Holding hisseleri saat 10:05’te yüzde 13.85 primle 16.61 liradan işlem görüyor.

Analistler, planlanan birleşmenin Yazıcılar Holding hisselerindeki iskontoyu azaltacak olması nedeniyle olumlu olduğunu ifade ediyor.

REUTERS

544
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Süper mini eteğiyle zorlandıSüper mini eteğiyle zorlandı
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Beren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştuBeren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştu
Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...
Engelli çocuk ve babasını zorla otobüsten attıEngelli çocuk ve babasını zorla otobüsten attı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS