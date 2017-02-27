İş dünyasında büyük birleşme

Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding (AEH) ve Özilhan Sınai Yatırım’ın (ÖSYAŞ) Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlama kararı alındı.

Yazıcılar Holding ile AEH ve ÖSYAŞ’ın hissedar konumunda olduğu şirketler arasında Migros, Anadolu Efes , Anadolu Isuzu, Adel Kalemcilik ve Coca Cola İçecek’te yer alıyor.

Yazıcılar Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, birleşme çalışmalarındaki nihai hedefin önemli büyüklükte bir halka açık şirket yaratılması olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, planlanan bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde, Yazıcılar Holding pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınması gerekecek.

Birleşen şirketleri bünyesinde toplayacak olan Yazıcılar Holding’in AEH ve ÖSYAŞ’ın aktifinde bulundurduğu Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacağı belirtilen açıklamada, halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağının değerlendirildiği belirtildi.

HİSSELER PRİMLİ

Karara ilişkin açıklamanın ardından Yazıcılar Holding hisseleri saat 10:05’te yüzde 13.85 primle 16.61 liradan işlem görüyor.

Analistler, planlanan birleşmenin Yazıcılar Holding hisselerindeki iskontoyu azaltacak olması nedeniyle olumlu olduğunu ifade ediyor.

REUTERS