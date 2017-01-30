İş öğrenene Devlet'ten 1.404 lira maaş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, İşbaşı Eğitim Programı'nın, gençlerin tecrübe eksikliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma olduğunu belirterek, "Bugün gençlerimiz mezun olup işverene gittiklerinde, iş görüşmesi esnasında kendilerine yöneltilen temel soru şu; 'Tecrübeniz var mı?' Okuldan yeni mezun olmuş gencin tecrübesinin fazla olması tabii ki beklenemez. Bu programlarla bu açıklığı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan katılımcılara günlük 54 lira ücret ödendiğini, ayda 26 gün çalışan birisinin bir asgari ücret (bin 404 lira) düzeyinde ücret aldığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

STAJ YERİNE DE GEÇİYOR

"Gerek Genel Sağlık Sigortası gerekse iş kazası, meslek hastalığı sigorta primleri yine İŞKUR tarafından yatırılıyor. Mevcut itibarıyla işletmenin buradaki kullanabileceği hak, mevcut çalışanlarının yüzde 10'u ile sınırlı, yani 100 çalışanı olanın yanına 10 kişi vererek iş tecrübelerinin artmasına imkan sağlıyoruz. Gençlerimiz hiçbir zaman çekinmesinler, çünkü bu programlar aynı zamanda staj programlarının yerine de geçiyor." İŞKUR, programı 12 ay uyguluyor.

KİMLER KATILABİLİYOR?

Bu imkandan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve İŞKUR'a kayıt yaptırmak yeterli..

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

İŞKUR kursları ile bireylerin nitelikleri doğrultusunda, kendilerini geliştirmek istedikleri meslek dallarına yönelik kurslar verilmektedir. Kuaförlük, fotoğrafçılık, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, takı imalatçısı, hasta danışmanı, işletmeci, kasiyer... Bunlardan hangisine yeteneğiniz var? Ya da hangi dalda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Buna karar verdikten sonra aranan şartlara uyuyorsanız başvuru yapmanız yeterli. Ayrıca tamamen ücretsiz verilen bu kurslara katılanlara eğitim aldığı süre göz önünde bulundurarak ödeme yapılmakta. Bu ödeme ortalama yirmi (20) TL civarında.



Bu kursların en iyi yanlarından biri ise İŞKUR mesleki eğitim kurslarına katılanlardan en az yüzde 50'sinin istihdam edilmesi

ÇALIŞANLARA MESLEKİ EĞİTİM

Mesleğe kalfa ya da yardımcı olarak başlayanlar için de İŞKUR tarafından eğitim fırsatı sunuluyor. İŞKUR'un çalışanlara yönelik kursları mesleki bilgi ve becerileri geliştirmenin yanı sıra yeni teknolojiyi de yakalamanız açısından önem taşımakta. Çalışanlar için kurslar iki şekilde veriliyor. Bunlardan birincisi iş yerinde mesleki eğitim kursu, ikincisi ise sadece çalışanlara yönelik açılan kurslardır. Burada izlemeniz gereken yolu iş yeriniz belirlemektedir. Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs düzenlenebilmektedir. Bu kurslara katılan kişiler eğitimler sonucunda sertifika alma hakkına sahip olmaktadırlar. Bu kapsamda 25 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. 40 ayrı mesleği kapsayan bu zorunluluk doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı kurum tarafından karşılanmaktadır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılmayacaktır. Bakanlıkça konuya ilişkin ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dahil edilmiştir.

HÜKÜMLÜLER DE DERS ALABİLİR

Adalet Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen meslek edindirme kurslarında aranan ilk şart; ceza evinde olan mahkumun tahliyesine 3 yıl kalması gerekmektedir.



MESLEKİ EĞİTİM KURSU NEDİR?

Hem işverene hem de işsiz vatandaşın birçok sektörde eğiterek iş yaşamına katılmasını sağlayan İŞKUR tarafından verilen kurslardır. Bu kurslar sayesinde piyasada deneyimli, iş gücüne katkı sağlayacak elemanlar yetiştirilmektedir.

ARANAN ŞARTLAR

Meslek Edindirme Kursları için 6 ana başlık öne sürmektedir. En başta İl müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda kursa katılma yani eğitim alıp istihdam edilmede bir engel görülmemesi gerekmektedir. Sonrasında 15 yaşını doldurmuş İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak aranmaktadır. Farklı kurs içeriklerini bünyesinde bulundurduğu için yetiştirilmek istediğiniz mesleğe uygun özellikler taşımanız gerekmektedir. Ayrıca işverenin de aradığı bazı özellikler olabilir.



Diğer bir önemli şart ise emekli olmamaktır.



BAŞVURU NASIL YAPILIR

İkamet ettiğiniz bölgenin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri'nden başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir zaman planlaması yoktur. Yani istediğiniz an bu kurslara başvuruda bulunabilirsiniz.



KURSLAR NE KADAR SÜRÜYOR?

En fazla 160 gün günde 5-8 saat arası haftalık olarak 6 gün baz alınarak en az 30 en fazla 40 saat ders verilmektedir.



DEVAMLILIK ÖNEMLİ

Kursiyerlerin önemli bir mazereti olması dışında kurslara devamsızlık yapmamaları istenmektedir. Bu doğrultuda 5 günlük sağlık raporu kabul edilmekte. Aksi takdirde kursiyerin ilişiği tamamen kesilmektedir.



İŞE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Eğitim alan kursiyerler en geç 30 gün içinde işe başlamak için istihdam ediliyor. Bu kapsamda 3 farklı iş teklifi sunulabiliyor. Kursiyerin iş tekliflerini ret etmesi için mazeret bildirmesi gerekmektedir. Eğer mazeret bildirilmezse 24 ay sürecisinde kurs ve programlardan yararlanılmamaktadır.