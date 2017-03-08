  • MHP lideri hakkında çok sert eleştiri
  • Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı ittirdi !
  • Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı yüz yüze görüştü
  • Küçük Irmak'a tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu
  • Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de

İŞADAMI DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM ‘EVET’ OYU İÇİN MARDİN’DE

İşadamı Dr. Zeynel Abidin Erdem ‘Evet’ oyu için Mardin’de

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem, memleketi Mardin’e gelerek, hemşerilerinden ‘Evet’ oyu istedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandum çalışmaları için memleketi Mardin’e gelen ünlü iş adamı Dr. Zeynel Abidin Erdem, hemşerilerinden ‘Evet’ oyu istedi.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem hemşerilerine, yapılacak referandumla anayasanın kabulü halinde, yeni anayasanın getireceği yenilikleri anlattı.

Görüştüğü hemşerilerinden büyük ilgi gören Erdem, “Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi tanırsınız. Bu güne kadar yaptığı hizmetleri sizler de çok takdir ettiniz. Doğu ve Güneydoğu illerinden uçağa binemezken, bugün her ile bir hava limanı ve yollar yapıldı. İsteyen istediği yere konforlu bir şekilde gitme olanağına sahip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemizdeki terör olaylarının üzerine nasıl bir cesaretle gittiğini sizler de tanık oldunuz. Terörün bitirilip, bölge insanlarının hürce yaşayabilmesi için bu yeni anayasaya ihtiyaç vardır. ‘Evet’ demek vatandaşlık görevimizdir. Ülkesi ve milletinin huzuru ve mutluluğu için herkesin ‘Evet’ demesi gerekir” dedi.

163
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !
Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !
Antalya'daki önemli buluşma doları gerilettiAntalya'daki önemli buluşma doları geriletti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS