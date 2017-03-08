İşadamı Dr. Zeynel Abidin Erdem ‘Evet’ oyu için Mardin’de

16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandum çalışmaları için memleketi Mardin’e gelen ünlü iş adamı Dr. Zeynel Abidin Erdem, hemşerilerinden ‘Evet’ oyu istedi.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem hemşerilerine, yapılacak referandumla anayasanın kabulü halinde, yeni anayasanın getireceği yenilikleri anlattı.

Görüştüğü hemşerilerinden büyük ilgi gören Erdem, “Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi tanırsınız. Bu güne kadar yaptığı hizmetleri sizler de çok takdir ettiniz. Doğu ve Güneydoğu illerinden uçağa binemezken, bugün her ile bir hava limanı ve yollar yapıldı. İsteyen istediği yere konforlu bir şekilde gitme olanağına sahip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemizdeki terör olaylarının üzerine nasıl bir cesaretle gittiğini sizler de tanık oldunuz. Terörün bitirilip, bölge insanlarının hürce yaşayabilmesi için bu yeni anayasaya ihtiyaç vardır. ‘Evet’ demek vatandaşlık görevimizdir. Ülkesi ve milletinin huzuru ve mutluluğu için herkesin ‘Evet’ demesi gerekir” dedi.