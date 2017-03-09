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İŞADAMINA AŞK TUZAĞI

İşadamına aşk tuzağı

KKTC’nin Girne kentinde Rabia K. (26) adındaki genç kadın, Facebook üzerinden tanıştığı Mersinli işadamı Tarık C.’yi, adaya davet etti.

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Tarık C., geçtiğimiz Cuma günü Girne’ye geldi. Burada Rabia K. ve arkadaşı Nazan Y. ile buluşarak önce meyhaneye, gecenin ilerleyen saatlerinde de bir kafeye gittiler.

KENT DIŞINDA BAYGIN BULUNDU

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre Rabia K., bir bahane ile Tarık C.’yi tuvalete çağırdı. Masada yalnız kalan arkadaşı Nazan Y., iddiaya göre, işadamının kahvesine sakinleştirici ilaçtan 4 tablet attı. Masaya dönen Tarık C., sakinleştirici ilaçlı kahveyi içtikten bir süre sonra kendinden geçti. Bunun üzerine iki kadın, işbirlikçileri olan adamı çağırdı. Üçlü, Tarık C.’yi otomobille Girne dışında ıssız bir alana götürdü. Burada işadamının üzerinde bulunan 11 bin dolar ve 3 bin 500 lira nakit ile evrak çantasını alan üç kişi, aynı otomobille kaçtılar. Tarık C., ertesi gün otomobilin içinde baygın halde bulundu.

Hürriyet
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