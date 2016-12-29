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İŞADAMINA EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

İşadamına evinin önünde silahlı saldırı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde işadamı Mehmet Taşdemir evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

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KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde işadamı Mehmet Taşdemir evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Mehmet Taşdemir, tedavi altına alındı.

Akaryakıt istasyonu bulunan Mehmet Taşdemir, akşam aracıyla Dilovası'nda bulunan evinin önüne geldi. Burada aracını park ederek telefonla konuşan Mehmet Taşdemir'in yanına yaklaşan kişi tabancasını çıkartarak ateş etti. Mehmet Taşdemir bacağından yaralanırken, silahlı saldırgan koşarak uzaklaştı. Yaralanan Mehmet Taşdemir 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA
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