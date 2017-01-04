IŞİD EL BAB'TA PKK TAKTİĞİ UYGULUYOR

IŞİD El Bab'ta PKK taktiği uyguluyor

Türk askerlerinin desteğiyle El Bab'da DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonun uzamasıyla ilgili çarpıcı bir gerekçe ileri sürüldü.

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Sultan Murat Tümeni'nin komutanı Fehim İsa, Bab’ı terör örgütü DEAŞ’tan kısa sürede temizleyeceklerini söyledi. Örgütün çok zayıfladığını belirten İsa, “El-Bab şehrinin dört etrafı sarılmış durumda” dedi.

El-Bab'ın terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veren Suriye'deki muhalif gruplardan Sultan Murat Tümeni'nin komutanı Fehim İsa, El-Bab'ı kısa sürede temizleyeceklerini söyledi. Fehim İsa, muhalif grupların Halep'e bağlı El-Bab ilçesinin terör örgütü DAEŞ'tan geri alınması için başlattığı saldırıya destek vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü ve bu mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini vurguladı.

DAEŞ ÇOK ZAYIFLADI

İsa, “Son günlerde hava şartlarının kötü olmasından dolayı, operasyonlar ağır ilerliyor. Yaklaşık 25 gündür devam eden harekatta terör örgütü DAEŞ, aldığı darbelerle çok zayıfladı. Yine içeriden aldığımız bilgilere göre, Türkiye devletinin desteğiyle son günlerde yapılan operasyonlarla, DAEŞ'a çok kayıp yaşattık. Şu anda El-Bab şehrinin dört etrafı sarılmış durumda'' dedi.

SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYORLAR

Terör örgütü DAEŞ'ın El-Bab'ta sivil halkı canlı bomba olarak kullandığına dikkati çeken İsa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Harekat başladığında DAEŞ, El-Bab'ta bombalı araçlarını halkın içerisine koyuyordu. O nedenle vuramıyorduk. Operasyonların başladığı dönemde ilçede 40-50 bin arasında sivil halk yaşıyordu. Fırsat buldukça geceleri ilçenin etrafına döşenen mayınları göze alan halkın kaçmasıyla şu anda 2-3 bin sivil kaldı. Bu durum DAEŞ'a çok zarar verdi. Şu anda büyük bir korku içerisindeler. Kendilerine yakın zamanda son darbenin vurulacağını biliyorlar. İnşallah söz veriyoruz, çok yakın zamanda, hava şartları elverişli olduğunda çok büyük bir operasyonla El-Bab şehrini özgürleştireceğiz. Sayıları çok az, çünkü çok kayıp verdiler. DAEŞ, Rakka'da, Musul'da ve diğer birçok yerde saldırı altında. Örgüt, Suriye'de ve Irak'ta birçok koldan saldırı altında olduğu için artık çatışma bölgelerine destek gönderemiyor."

PKK DİYARBAKIR'DA DA BENZER BİR TAKTİK UYGULAMIŞTI

Hendek kazan teröristlere yönelik Bağlar ilçesinde yürütülen operasyonlar sırasında terör örgütü PKK sivilleri canlı kalkan yapmıştı. Teröristler özellikle sivillerin geçiş güzergahlarında saklanarak, çocuk, kadın ve yaşlıların geçiş yaptığı esnalarda saklandıkları yerden polise ateş açmışlardı. Güvenlik güçleri sivillerin zarar görmemesi için azami gayret göstermişti.

SIRA MÜNBİÇ'TE OLACAK

El Bab'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'e sıra geleceğini vurgulayan İsa, sözlerini şöyle tamamladı: “DAEŞ, El-Bab ilçe merkezi ve etrafından döşediği taş görünümlü el yapımı patlayıcıları fark etmek çok zor ama Allah'ın izniyle bunlar bizi durdurmayacak. Sultan Murat Tümeni olarak 1,5 yıldan bu yana 400'ün üzerinde şehit verdik. Ancak hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Suriye'nin özgürlüğü için canımızla malımızla, çocuklarımızla mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu süreçte bize samimi olarak destek veren, bizi küçük kardeşi gören, evlatları gören Türkiye Cumhuriyetinden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye hükümetinden ve halkından Allan razı olsun. Bize destek verip yardım gönderen derneklere çok teşekkür ediyoruz. Yardımlar sayesine Suriye'nin kuzeyinde aç insan yok."

Yeni Şafak
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