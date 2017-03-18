  • Alman istihbaratından inanılmaz FETÖ açıklaması
  • Meral Akşener'in toplantısında kavga çıktı!
  • Erdoğan ''Gazi'' mi olacak ?
  • Gökçek'ten yine çok tartışılacak açıklamalar
  • Bu da CHP'nin referandum anketi
CANLI MAÇFIRTINA'YA GALATASARAY DA DİRENEMEDİ !

IŞİD HALİFESİNİN KARARGAHI KUŞATILDI

IŞİD halifesinin karargahı kuşatıldı

Irak’ın Musul kentinde, IŞİD’in halifesi olarak bilinen El Bağdadi’nin karargahının Irak Federal Polis Gücü ordu birlikleri tarafından kuşatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Karargah Irak polis gücünün, El-Bağdadi’nin sözde “hilafet ilan ettiği” Büyük  Nuri  Camii’nden yaklaşık yarım kilometreye kadar yaklaştığı ve bölgeyi çember altına almaya başymadığı bildirildi.

sozcu-001.jpg

Uluslar arası Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, derneğin Musul masasından aldığı bilgiyi SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Musul'da Irak güçleri sözde halifenin komuta merkezi olan bölgeye girmiş durumda. Terör örgütünde Iraklı olan militanlarla yabancı militanlar arasında gerginlik var. Yerel kaynaklarımıza göre İŞİD'in terörist başı Bağdadi yakalanmamak için Musul'un kırsal bölgelerine kaçmış olabilir. Bu söylentiler örgütte çözülmeye yol açabilir. Ağır silahlarla gelen timlerin karargaha her an girebilecekleri bildirildi” dedi.

 

Sözcü
540
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''
TSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecekTSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecek
Trump-Merkel arasında tokalaşma kriziTrump-Merkel arasında tokalaşma krizi
Tedavi edilmediğini söyleyip kendini kestiTedavi edilmediğini söyleyip kendini kesti
BM'de istifa krizi ! O isim istifa ettiBM'de istifa krizi ! O isim istifa etti
Kabe’de evlilik teklif ettiKabe’de evlilik teklif etti
İranlılar akın akın Van'a geliyorİranlılar akın akın Van'a geliyor
Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''
Belediye Başkanı polis tarafından aranınca...Belediye Başkanı polis tarafından aranınca...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS