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IŞİD HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ !

IŞİD hedefleri yerle bir edildi !

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda IŞİD hedefleri imha edildi.

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Suriye'de yürütülen "Fırat Kalkanı Harekatı'nda savaş uçakları tarafından düzenlenen Hava Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 12 hedefi imha edildi, en az 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'de 134 gündür yürütülen harekat kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından bugün Suriye'nin Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. 31 dakika süren harekatta savaş uçakları tarafından bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 12 hedefi imha edildi. Düzenlenen hava harekatında en az 14 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede öğleden sonra DEAŞ unsurları tarafından atılan 1 havan mermisi sonucu ise 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:

"04 Ocak 2017 tarihinde 11.23-11.54 saatleri arasında, Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile Hava Harekatı düzenlenmiş; terör örgütü DEAŞ mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzii olarak kullandığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda en az 14 DEAŞ terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği gözlenmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Saat 15:00 sularında unsurlarımızın bulunduğu bölgeye atılan bir havan mermisinin infilakı sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit, 3 kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, TSK mensuplarına ve yüce Türk milletine başsağlığı; yararlı silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

DHA
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