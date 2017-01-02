IŞİD TÜRKİYE'Yİ EL BROŞÜRÜYLE AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

IŞİD Türkiye'yi el broşürüyle açık açık tehdit etti

IŞİD'in Kasım ayında İstanbul Boğazı, İstanbul Üniversitesi ve Efes Antik Kenti'ni hedef alan görseller kullandığı ortaya çıktı.

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Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini aralıksız sürdüren, DEAŞ terör örgütü şimdi de sosyal medyada paylaştığı broşürlerle Türkiye'yi açık açık tehdit etti.

Eli kanlı terör örgütü görsellerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Üniversitesi ve Efes Antik Kenti'ni kullandı.

DEAŞ'ın Kasım ayında paylaştığı ve özellikle İstanbul Üniversitesi'nin yer aldığı görselde direği kırık olarak resmedilmiş Türk Bayrağı dikkat çekti.

Görsellerden birinde elinde silah olan bir IŞİD'li Boğaz Köprüsü'nde görülürken, bu görüntü akıllara Reina saldırısını getirdi.

Paylaşılan diğer görsel İstanbul Üniversitesi'ne ait. Beyazıt Kampüsü girişinde bir IŞİD'li elinde silahla görülüyor. Diğer görsel ise Efes Antik kenti ile ilgili.

CHP'li Tuncay Özkan: Güvenlik önlemlerini arttırdınız mı?

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, görsellerin ortaya çıkmasının ardından hükümete "Üniversitede güvenlik önlemlerini arttırdınız mı?" diye sordu. Özkan'ın tweetleri şöyle: 

1)IŞİD'in Kasım ayında saldırı için paylaştığı görsellerde hedeflerden biri Boğaz diğeri ise İstanbul Üniversitesi olduğu görülüyor.

2)Reina'daki hain saldırı sıradaki hedefin İ.Üniversitesi olduğunu gösteriyor.Yarın İÜ'de finaller başlayacak ve öğrenci yoğunluğu artacak.

3)Hükumeti uyarıyorum;bu görsellerden haberdar mısınız?İstanbul Üniversitesi'nde güvenlik önlemlerini arttırdınız mı?

4) İleride çocuklarımızın başına bir şey gelirse bunun hesabını veremezsiniz!

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