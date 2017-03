Işık Öğütçü, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Kütüphaneler Haftası kapsamında yazar Işık Öğütçü’yü ağırladı. Merkezde Sarıyerlilerle buluşan Öğütçü, kütüphanelerin en önemli hazinelerden biri olduğunun altını çizerek, “Okuduğunuz her kitabın büyük hazine olduğunu blin. Yıllar çok çabuk geçiyor. Ben gözümü açınca babamın kütüphanesini gördüm. Üstadın 21 yılda yazdığı 58 kitabı var. Kütüphaneler size keşifler yaratır. Orhan Kemal’le tanışanlar bilir ki, o size ufuk açar ve okuyunca insanları seversiniz. Her şey insanı sevmekle başlar derler ya, işte o zaman her sıkıntıyı aşarsınız” diye konuştu.

Sarıyerli öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliğin sonunda babasının kitaplarını öğrenciler için imzalayan Işık Öğütçü, konuşmasını babası Orhan Kemal’in Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal’le olan anılarını anlatarak tamamladı.