  • Dursun Özbek'ten Hakan Şükür ve Arif Erdem açıklaması
  • İstanbul'da taksici dehşeti
  • Bakan kıdem tazminatı için yeni tarih verdi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında
  • Marketlerde ve mağazalarda naylon poşet devri bitiyor
YEREL HABERLER
İstanbul \ Sarıyer
Diğer İllerSitene Ekle

IŞIK ÖĞÜTÇÜ, YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GENÇLERLE BULUŞTU

Işık Öğütçü, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu

Toplumsal gerçekçi romanın usta kalemi Yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, Sarıyer Belediyesi’nin konuğu olarak gençlerle biraraya geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Kütüphaneler Haftası kapsamında yazar Işık Öğütçü’yü ağırladı. Merkezde Sarıyerlilerle buluşan Öğütçü, kütüphanelerin en önemli hazinelerden biri olduğunun altını çizerek, “Okuduğunuz her kitabın büyük hazine olduğunu blin. Yıllar çok çabuk geçiyor. Ben gözümü açınca babamın kütüphanesini gördüm. Üstadın 21 yılda yazdığı 58 kitabı var. Kütüphaneler size keşifler yaratır. Orhan Kemal’le tanışanlar bilir ki, o size ufuk açar ve okuyunca  insanları seversiniz. Her şey insanı sevmekle başlar derler ya, işte o zaman her sıkıntıyı aşarsınız” diye konuştu.

Sarıyerli öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliğin sonunda babasının kitaplarını öğrenciler için imzalayan Işık Öğütçü, konuşmasını babası Orhan Kemal’in Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal’le olan anılarını anlatarak tamamladı.

283
-
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !
Ahmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdıAhmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdı
Oğlunu öldüren gelinini affettiOğlunu öldüren gelinini affetti
Gürcistan vatandaşlarına vize resmen kalktıGürcistan vatandaşlarına vize resmen kalktı
Silivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar ettiSilivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar etti
Sünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke ettiSünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke etti
Taksim'deki hamburger devi de havlu attıTaksim'deki hamburger devi de havlu attı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS