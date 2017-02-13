İsim benzerliği o şirketin hisselerini uçurdu

Anlık görüntü paylaşım uygulaması Snapchat'in halka arzından önce yaşanan "isim karışıklığı", birçok online flört uygulamasının sahibi Snap Interactive şirketine yaradı.
BusinessHT'de yer alan habere göre halka arz işlemi için Amerika Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu'na başvuru yapan Snapchat'in halka açık hâle geldiğini zanneden yatırımcılar, benzer isme sahip Snap Interactive hisseleri satın alınca şirketin değeri bir ayda yüzde 98 yükseldi.
Fortune'a konuşan Snap Interactive CEO'su Alex Harrington, şirketi yanlışlıkla arayan yatırımcılara Snapchat olmadıklarını söylediklerini ifade etti. Harrington, konuyla ilgili bir basın açıklaması yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.
Snapchat'in halka arzının ne zaman gerçekleşeceği ise kesinlik kazanmazken, sosyal medya devinin 3 milyar dolar net gelir elde etmesi bekleniyor. Uygulamanın kullanıcı sayısı yıllık yüzde 48 artarak aralık ayında 158 milyona ulaşırken, firmanın geliri 2016'da yüzde 600 yükselerek 404 milyon dolara çıktı.
Firmanın "adaşı" Snap Interactive ise 2006'dan bu yana halka açık ve eylül verilerine göre 22 milyon dolar değerinde.
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İSİM BENZERLİĞİ O ŞİRKETİN HİSSELERİNİ UÇURDU
Snapchat'in halka açılacağını duyurmasının ardından, yatırımcılar isim benzerliği nedeniyle başka firmanın hisselerini satın aldı.
Anlık görüntü paylaşım uygulaması Snapchat'in halka arzından önce yaşanan "isim karışıklığı", birçok online flört uygulamasının sahibi Snap Interactive şirketine yaradı.
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