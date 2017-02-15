İsimleri yükses sesle okundu ! Salona çağrıldılar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin “bozma” kararının 12 Eylül Askeri Darbesinin hayatta kalan mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan dava bugün Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre 2015 yılında hayatını kaybeden Evren ve Şahinkaya hakkındaki dava henüz düşürülmediği için yargılama sürüyor.

Mahkemenin mübaşir duruşma öncesinde Evren ve Şahinkaya’nın isimlerini okuyarak duruşmaya davet etti.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, Devrimci 78’liler Federasyonu üyeleri, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmanın başında sanıklarından Kenan Evren’in 9 Mayıs 2015 tarihinde, diğer sanık Ali Tahsin Şahinkaya’nın 9 Temmuz 2015 tarihinde hayatlarını kaybettiğini duruşma tutanağına geçirdi.

ERDAL EREN’İN AĞABEYİNE ZORLA GETİRME KARARI

Müştekilerin avukatlarında Mehmet Horuş, yaptığı savunma sırasında şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

“Gelmeyen bir kısım katılanlar için örneklemek gerekirse Erdal Eren'in kardeşi (Erkan Uğur Eren) ile Necati Vardar'ın kardeşine (Serdar Vardar) zorla getirme emri çıkarılmış olmasının vicdanları rahatsız edici bir uygulamadır. Darbecileri salona getirmeyen mahkemenin müştekiler için zorla getirilme kararı verilmesi kabul edilemez.”

Erdal Eren ve Necati Vardar 12 Eylül döneminde idam edilmişlerdi. Mahkeme, müşteki ve avukat savunmaların, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.