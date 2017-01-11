İşkence ve tecavüzü itiraf etti !

Evinde 3 gün boyunca zorla alıkoyduğu genç kadına, rol aldığı 'The Intent' filmindeki gibi işkence uygulayıp tecavüz eden 32 yaşındaki İngiliz rap şarkıcısı Courtney Hutchinson, 23 yıl hapse mahkum oldu.

'DVS' sahne adını kullanan Courtney Hutchinson, Şubat 2016'da Londra'nın Inverness Mews semtindeki evinde 20 yaşındaki genç kadını zorla alıkoydu. 5 Şubat Cuma'dan 7 Şubat Pazar'a kadar tecavüz ve işkenceyle geçen 3 gün, genç kadının çıplak ve yaralı halde daireden kaçmasıyla son buldu. Snaresbrook Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, 32 yaşındaki İngiliz rap şarkıcısının, genç kadını elektrik kablosuyla kırbaçladığı ve tecavüz ettiği anları filme aldığı belirlendi.

İĞRENÇ SUÇU İŞLEMEDEN KISA SÜRE ÖNCE FİLMDE ROL ALMIŞ

Rapçi DVS'nin, genç kadına tecavüz ve işkence etmesinden kısa süre önce İngiltere yapımı, suç ve mafya hayatını konu edinen 'The Intent' adlı filmde rol aldığı, bir sahnede elinde kızgın ütüyle bir adamı yakarak işkence eden karakteri canlandırdığı ortaya çıkmıştı. Temmuz 2016'da filmin gösterime girmesinden önce tutuklanan Hutchinson'ın iğrenç suçu basına yansıyınca, filmin yapımcıları şok olduklarını açıklamıştı.

GENÇ KADINDAN KENDİSİNİ KIZGIN ÜTÜYLE YAKMASINI İSTEMİŞ

Hutchinson'ın kurbanı genç kadın, rapçinin Londra'nın Newham bölgesinde bulunan dairesine gitmesinin hemen ardından saldırıya uğradı. Genç kadına zorla akşam yemeği yediren Hutchinson, daha sonra kadına tecavüz etti. Ertesi gün şiddetin dozunu artıran rapçi, kurbanını saçlarından tutarak yerde sürükledi ve telefon şarj kablosuyla kırbaçladı. Kızgın ütüyle kendini yakmasını istediği kadın durması için yalvarınca sinirlenen Hutchinson, kurbanının cildine ütü basarak işkence etti.

GENÇ KADIN ÇIPLAK VE YARALI HALDE EVDEN KAÇTI

Gözü dönmüş adam, genç kadına ertesi gün ölebileceğini söyleyerek, saat başı geri sayım yaptı. Psikolojisi bozulan kadına ölmeden önce annesini arayarak vedalaşabileceğini söyledikten sonra da tecavüz etti. 7 Şubat Pazar günü genç kadını kaynar suyun altında duşa sokan Hutchinson, yanık yaralarına bastırarak kurbanına işkenceye devam etti. Cani rapçi, bu süre zarfında genç kadının elbiselerini giymesine de izin vermedi. Kaçma fırsatını yakalayan genç kadın, çıplak halde kendini sokağa attı. Hutchinson 'Seni şimdi yakaladım' diye bağırarak kendisinden kaçan kurbanının peşine düştü. Gözü dönmüş rapçi, 'O benim karım' dese de yoldan geçen biri genç kadına yardım etti ve hastaneye götürdü.

SUÇLARINI KABUL ETTİ, 23 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Genç kadının, bir kolunun çıktığı, gözünü çevreleyen kemiğin kırıldığı, göğsünde ve bacağında yanıklar oluştuğu, bıçaklanmaya bağlı elinden yaralandığı, burnunun kırıldığı ve sandalye bacağıyla vurulduğu için karın bölgesinde iç kanama olduğu rapor edildi. 9 Ocak günü Snaresbrook Kraliyet Mahkemesi'nde duruşmaya çıkarılan Courtney Hutchinson, tecavüz ve zorla alıkoyma suçlamalarını kabul etmesinin ardından 23 yıl hapse mahkum edildi.