İSKİ'den büyük hamle

8 Mart 2017 tarihinde düzenlenen; İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Müsiad’a üye sanayicilerin katıldığı çalıştaya; Bilim ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanı Murat Gören, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Yardımcıları ile çok sayıda sanayici iş adamı ve basın mensupları katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, son yıllarda Türkiye'de çok büyük yatırımların hayata geçirildiğini ve tüm dünyanın Türkiye’yi gıpta ile takip ettiğini belirterek “Yeni ve Güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda su ve atıksu teknolojileri sektöründe artık yerli ürün üretilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Turan; “Bugün teknolojinin ülkelere nasıl bir katma değer kazandırdığını hepimiz biliyoruz. Yüksek teknoloji her alanda üstünlük kazandırıyor. Ülkemizin teknolojiyi sadece satın alan değil, üreten bir ülke olması gerektiği konusunda da hepimiz hemfikiriz. Biz de düzenlediğimiz bu çalıştayla su sektöründe yerli ürünleri desteklemenin ve geliştirmenin ilk somut adımını atıyoruz. İstiyoruz ki hem sanayicilerimiz hem biz, elimizi taşın altına koyalım. Yerli ürünle dışa bağımlılığı azaltalım, sektörümüze ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağlayalım." dedi.

Bilim ve Sanayi Bakanlığı’ndan Destek

Çalıştayda konuşan Bilim ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan da İSKİ’nin başlattığı “Yerli Ürün Çalıştayı”nın ülke sanayisini desteklemek adına çok önemli olduğunu ifade ederek, yerli sanayiyi gerçekleştirmek adına yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sanayi Genel Müdürü Kılıçaslan: “Dünya ile sanayi alanında rekabet edebilmek ve Türkiye’yi hak ettiği noktaya getirebilmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı sanayi hamlesi doğrultusunda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Türkiye’de yerli üretimin muhakkak teşvik edilmesi, sahip çıkılması ve desteklenmesi gerekiyor. Bu anlamda pek çok kurum çalışmalar yürütüyor. Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz her yıl önemli miktarlarda alımlar yapıyor. Bu alımlarda yerli malının desteklenmesi, sahip çıkılması ve gerektiğinde de öncülük edilmesi gerekiyor. Bu anlamda İSKİ’nin çok ciddi bir öncülük yaparak sektör temsilcilerini biraya getirmesini ve burada konu bazında ayrışan oturumlar düzenlemesini son derece anlamlı ve önemli görüyorum. İnanıyorum ki bu çalışma ülkemiz için su ve atıksu teknolojileri alanında önemli bir çalışma olacak” diye konuştu.

Yerli Ürün Çalıştayı’nda; “Su ve Atıksu Sektöründe Makine ve Ekipmanları” – “Su ve Atıksu Sektöründe Plastik ve Türevleri” “Su ve Atıksu Sektöründe Arıtma Kimyasalları” ile “Su ve Atıksu Sektöründe Elektrik-Elektronik” konularında 4 farklı oturum gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen oturumların tamamlanmasının ardından, “İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” ne teknik gezi düzenlendi.