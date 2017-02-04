İskilipli Atıf Hoca, vefat yıldönümünde yâd ediliyor

Atıf-Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program, İskilip ilçesindeki Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Törene katılanlar Atıf Hoca'nın kabri başında dua etti.İstiklal Mahkemelerinin belgeleri açıklanıyorAtıf Hoca'nın kabrinin bulunarak İskilip'e getirilmesini sağlayan eski milletvekili Mehmet Sılay, burada yaptığı konuşmada, Atıf Hoca'nın mezarını 6-7 yıl boyunca 15 kişiyle aradıklarını, 2008 yılında Ankara'da bulup İskilip'e taşıdıklarını söyledi.Atıf Hoca'nın naaşının bulunması ve nakledilmesini bir süre gizlediklerini anlatan Sılay, "82. vefat yılında DNA testi yapılmış olarak buraya geldiğimizde dönemin belediye başkanı Orhan Öztürk elimizden tuttu. Gülbaba Mezarlığı'nda bir trafonun arkasına getirip, defnettik. Çünkü hala bir çekincemiz vardı. Naaşının bulunması ve nakledilmesi sırasında yapılan tüm işlemler deşifre olmamıştı. 82 sene sonra cenaze namazını belediye başkanımız, torunu ve iki belediye işçisi kardeşimizle 4 kişiyle kılabildik. Bugünleri bizleri gösteren Allah'a hamd olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.İskilipli Atıf Hoca'ya anıt mezarAtıf Hoca’nın torunu Ahmet Faruk İmal de kendilerinin 20-30 yıl boyunca Atıf Hoca'nın mezarını aradıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.Kızı ve eşinin Atıf Hoca'nın mezarını göremeden öldüklerine dikkati çeken İmal, "Kabrinin nerede olduğunu bilmeden, mezarı başında bir fatiha okuyamadan bu dünyayı terk edip gittiler. Onun ölümünü bile 1926 yılında bir cümlelik bir telgrafla öğrendiler. İçişleri Bakanlığına başvururlar ve bir ay sonra 'Hoca Atıf vefat etmiştir' şeklinde tek cümlelik bir telgraf geliyor. 'Biz öldürdük' falan demiyorlar. Kazayla oldu, kalp krizinden vefat etmiş gibi tek cümlelik bir telgrafla cevap veriyorlar ama bugün herkes burada. Devlet üzerine düşeni yaptı." dedi.Atıf Hoca hakkında herkesin doğru ya da yanlış bir şeyler bildiğini ancak dedesinin en az tanındığı yerin İskilip olduğunu ifade eden İmal, 5 yıl önce kurulan Atıf-Der tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen etkinliklerle Atıf Hoca'nın tanıtıldığı ve anlatıldığını söyledi.Mezarlıktaki anmanın ardından Şeyh Yavsi Camisi'nde Atıf Hoca ve şehiler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlitte Atıf Hoca ve şehitler için dua edildi.