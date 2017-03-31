İSKOÇYA BAĞIMSIZLIK İÇİN İLK ADIMINI ATTI

İskoçya bağımsızlık için ilk adımını attı

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon'u, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığının oylanacağı yeni referandum talep mektubunu İngiltere Başbakanı Theresa May'e iletti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İskoçya Parlamentosunda salı günü yapılan oylamada, bölgesel hükümetin hazırladığı ikinci bağımsızlık referandumu tasarısının 59'a karşı 69 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesinin ardından kaleme alınan mektup, bugün Birleşik Krallık başbakanlığına ulaştırıldı.

Bölgesel hükümetin yeni bir bağımsızlık referandumu için Londra'daki merkezi hükümetten resmi izin talebi niteliğindeki mektupta Sturgeon, AB'den ayrılma (Brexit) kapsamında şimdiye kadar bölgesel yönetimlerin sesinin "büyük ölçüde göz ardı edildiğini" bildirdi.

Bileşik Krallık'ın AB'den ayrılmaya karar vermesini takiben, İskoçya'nın bağımsızlık konusunu yeniden gözden geçirme hakkı olduğunu savunan Sturgeon, May'e hitaben, "İskoç parlamentosunun iradesinin önünde durmanız için hiçbir makul neden yok ve umuyorum böyle de yapmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Çarşamba günü Brexit sürecini resmen başlatmıştı. Böylece ülke 1973'den bu yana üyesi olduğu AB'den iki yıl içinde ayrılmış olacak.

AA
332
-
Para tartışmasında kardeşini öldürdüPara tartışmasında kardeşini öldürdü
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Brüksel'de referandum gerginliğiBrüksel'de referandum gerginliği
İzmir'in ünlü otelinde korkutan yangınİzmir'in ünlü otelinde korkutan yangın
'Sekselans' hizmeti'Sekselans' hizmeti
Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözlerMerkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
İşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtıİşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtı
Ortaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavgaOrtaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavga
Amerika'da pandoranın kutusu açılıyorAmerika'da pandoranın kutusu açılıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS