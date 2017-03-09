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İŞKUR AÇIKLADI: ACİLEN 100 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

İŞKUR açıkladı: Acilen 100 bin kişi işe alınacak

İŞKUR, acil olarak 100 bin kişinin işe alınacağını duyurdu.

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İki ayda 256 bin kişi iş bulurken İŞKUR, 100 bin açık iş için acilen personel aradığını duyurdu. Eleman aranan meslekler de açıklandı. Buna göre aşçı, akaryakıt satış elemanı ve çağrı merkezi personeli alanlarında büyük açık var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İstihdam sizden, sigorta ve vergi bizden" derken, Türkiye'de yarının kazananlarının iş yaratanlar olacağını söyledi. Bu yıl işsizliği yüzde 10'un altına indirmeyi hedeflediklerini belirten Müezzinoğlu, "2017'de 2 milyona iş yaratmazsak, tuzak kuranların ekmeğine yağ süreriz. Yılın ilk iki ayında eksi istihdamın artıya döndü. Her artı bir istihdamın bir yıllık vergi yükünü üstleniyoruz" diye konuştu.

VERGİ VE SİGORTALAR DEVLETTEN
Hükümet, Aralık 2017'ye kadar özel sektörün mevcut çalışanlarına ilave alacakları her sigortalı için sigorta ve vergi yükünü devlet üstleniyor. İşverenlerin ilave istihdam ettikleri her bir sigortalı için 773 lira tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanıyor. Öte yandan Türkiye Taşkömürü Kurumu da Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon, Kozlu işletmeleri için 400 mühendis alacak.

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