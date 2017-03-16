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İŞKUR'DAN MAKARNALI KURA ÇEKİMİ

İŞKUR'dan makarnalı kura çekimi

İŞKUR'un 1.500 kişinin istihdamı için düzenlediği kura çekiminde makarna detayı dikkat çekti.

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Bin 500 kişinin istihdam edileceği programa, 2 bin 700 başvuru oldu. Bunun üzerine kura çekimi yapıldı. Ancak kura çekimi için hazırlanan isimler, yüksük makarnanın içine konuldu. 

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) programı kapsamında Bayburt’ta kamu kurumlarında 6 ay süre ile istihdam edilecek bin 500 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kent genelindeki belediyeler, İl Özel İdaresi, Müftülük, Orman İşletme ve Bayburt Üniversitesinde İŞKUR'un TYÇP kapsamında 6 süreyle çalışmak için başvuran 2 bin 700 kişiden bin 500’ünün istihdamı için Bayburt Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İsimlerin makarnaya sarılması ise dikkat çekti.

Başvurularla ilgili bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci, program kapsamında bin 500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceğini ve 2 bin 700 kişinin başvuru yaptığını belirtti.

Kura da ismi belirlenenleri yarın itibariyle iş başı yapacağını ifade eden Kahveci, “İl genelindeki belediyeler, müftülük, İl Özel İdaresi, Orman İşletme, Bayburt Üniversitesi olmak üzere 9 proje başlatacağız. Belediyelerde sadece Gökçedere Belediyesi kadro sayısını geçtiği için kura çekimi gerçekleştirilecek. Diğer belediyelerde kadro sayısı yetersiz olduğu için başvuran herkes çalışabilecek. Diğer kurumların başvuruları ise noter huzurundaki kura çekimiyle belirleniyor. Kura da ismi belirlenen katılımcılar yarın itibariyle iş başı yapacak.” dedi.

İHA
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