'Islak imza'da kumpas davası yarın başlıyor

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek, "kumpas" kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada haklarında dava açılan 15'i tutuklu 18 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek dava kapsamında sanıkların, ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma'' ve ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından, ayrı ayrı 8,5 yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Davada, eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Kemal Çakır, Özlem Karslı, Lokman Başer, Gürol Berber, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, İsmail Çakır, Ahmet Bülent Özata, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak tutuklu sanık, dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli albay Burhanettin Cihangiroğlu, Hüseyin Bülent Üner ve Kemal Pelit ise tutuksuz sanık olarak yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başer ile Başsavcıvekili Zafer Koç tarafından hazırlanan 144 sayfalık iddianamede, Ergenekon davasının sanıkları eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk "müşteki" sıfatıyla, Ergenekon davasının bazı sanıkları ile Genelkurmay Başkanlığı da "suç duyurusunda bulunan" olarak yer alıyor.

Ergenekon davası ve bu davanın sanığı olan müştekilere atfedilen eylemlerin sıralandığı iddianamede, "İrtica İle Mücadele Eylem Planı" isimli belge üzerinde, müşteki Dursun Çiçek tarafından atıldığı iddia edilen imzayla ilgili rapor düzenleyen Adli Tıp Kurumu, Polis Kriminal Laboratuvarı ve Jandarma Kriminal Laboratuvarında görevli 18 sanık hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan müşteki ifadelerine değiniliyor.