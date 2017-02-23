Islak imzada kumpas davasında tahliyeler

FETÖ'nün, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek "kumpas"kurduğu gerekçesiyle, o dönemde Adli Tıp Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarında görevli 15'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada 10 kişi tahliye edildi

HALUK İNCE'NİN TUTUKLUĞUNA DEVAM

Mahkeme, aralarında eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.