SON DAKİKASURİYELİLERE RESMEN VATANDAŞLIK VERİLİYOR
  • Hükümetten yeni temizlik operasyonu
  • ''Hükümet referandumu iptal edebilir''
  • Vergi indirimi Meclis'ten geçti
  • İlköğretim okulunda mide bulandıran taciz
  • Günün en iğrenç haberi: Çocuk yuvasında tecavüz dehşeti

ISLAK İMZADA KUMPAS DAVASINDA TAHLİYELER

Islak imzada kumpas davasında tahliyeler

Ergenekon davasında delil kabul edilen 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesiyle ilgili davada 10 isme tahliye..

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

FETÖ'nün, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek "kumpas"kurduğu gerekçesiyle, o dönemde Adli Tıp Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarında görevli 15'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada 10 kişi tahliye edildi

HALUK İNCE'NİN TUTUKLUĞUNA DEVAM

Mahkeme, aralarında eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

897
-
10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar
Şoke eden 'yasak aşk' iddiasıŞoke eden 'yasak aşk' iddiası
"Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu""Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu"
Star yazarından yeni darbe iddiasıStar yazarından yeni darbe iddiası
Eşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştıEşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştı
Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?
Okuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldıOkuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldı
Arkadaşını öldürmeden önce selfie çekmişArkadaşını öldürmeden önce selfie çekmiş
Hanefi Avcı'ya tazminat iadesiHanefi Avcı'ya tazminat iadesi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS