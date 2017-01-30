İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDAN TRUMP'A UYARI

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getirmesine tepki gösterdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan yedi ülkeye yönelik vize yasağı getirmesine tepki gösterdi. İİT, "Böyle seçici ve ayrımcı adımlar yalnızca aşırı grupların söylemlerini daha da keskinleştirecektir" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, göçmenlere ve yedi Müslüman ülkeye (Irak, Suriye, İran, Sudan, Yemen, Libya ve Somali) ABD’ye giriş yasağı getirmesinin yankıları sürüyor.

Dünya genelinde tartışma yaratan karara ilişkin bir açıklama da İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan geldi. İİT, dünya genelinde büyük tepki çeken yasağın aşırıcılığa karşı verilen ortak mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

İİT tarafından yapılan açıklamada, "Böyle seçici ve ayrımcı adımlar yalnızca aşırı grupların söylemlerini daha da keskinleştirecektir" denildi.

Açıklamada, "Bu adım şiddet ve terörizm destekçilerinin böyle kritik bir dönemde ellerini daha da güçlendirecek" ifadesi kullanıldı.

638
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
Yeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdüYeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdü
Satanist cinayette şok raporSatanist cinayette şok rapor
Trump'a Kuran okuyan imam konuştuTrump'a Kuran okuyan imam konuştu
''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler
Caner Erkin'den Asena hamlesiCaner Erkin'den Asena hamlesi
Esad ile ilgili şok iddiaEsad ile ilgili şok iddia
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS