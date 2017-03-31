İslami oteller revaçta

İslami tatil çerçevesinde ele alacağımız bu konuda, yüzyılımızın mucizesi termal suyun faydalarını biliyor musunuz? Elbette bizim yaşam dönemimizde icat edilen bir şey değil fakat uzmanlar bu yeraltı sularının faydalarını ancak içinde yaşadığımız ve geçtiğimiz yüzyılın içerisinde keşfedebilmişlerdir. Bu zengin mineralli yeraltı suları, çıkış noktasından itibaren diğer kaynak sularından farklı olarak 100 dereceye ulaşan sıcaklıklarla yeryüzüne ulaşan sular, gittikçe daha fazla insanın dikkatini çekmeye başlamış ve insanlara şifa verdikçe daha popüler hale gelmiştir. Günümüzde doktorlar tarafından belirli hastalıklara sahip kişilere termal su tedavisini önerilirken, gayet sağlıklı olan kişilere de kan akışını dengelemesi, vücudu toparlaması ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi için termal oteller tavsiye edilmektedirler. Yani bu termal suların içerdiği mineraller sizlere çok daha sağlıklı bir yaşam standardı sunuyor.

Otel Konseptli Sağlık

Ayrıca bu İslami oteller seçeneklerinden olan termal oteller sizlerin her isteğine uygun şekilde dizayn edilmekle birlikte, içerisinde yalnızca termal havuzları barındırmıyor. Aynı zamanda açık ve kapalı yüzme havuzları, profesyonel spor alanları, rahat etmeniz için her ihtiyaca göre düzenlenmiş odaları ile Afyon termal oteller, sizlere hem keyifli zamanları hem de sağlıklı zamanları vadediyor. Bu tesislerde odalarınızı seçerken aynı bir tatil köyünde tatil yapmaya gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü bu tatil köylerinden tek farkları sizlere aynı zamanda sağlıklı bir yaşam vadediyor olmaları. Termal suların içerisindeki vitamin ve minerallerin kaynağı doğa ana, denetleyicisi ise Sağlık Bakanlığıdır. Tüm suların denetimleri ve sıcaklık kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Her Yaşa Uygun

Bu şifalı suların bir diğer özelliği ise uzmanların bir giriş ve faydalanış yaşı belirlememiş olmasıdır. Yani Ankara termal oteller kapsamındaki her termal havuza her yaştaki kadın erkek yaşlı çocuk girebilir ve sağlıklı bir hayata adım atabilir. Bu hususta bir kısıtlama yok. Kaplıca suyunun faydaları da saymakla bitmiyor. Kalp ve damar rahatsızlıklarından akciğer hastalıklarına, nörolojik hastalıklardan gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği kanıtlanan Kızılcahamam termal oteller, ateş ve nabzı normalleştirmesi, halsizlik ve iştahsızlığı sona erdirmesi, kansızlığı gidermesi gibi etkileri ile de tüm insanların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu durum sizinde yeterince dikkatinizi çektiyse ve siz de bu şifa kaynaklarından yararlanmak en iyi şekilde fayda sağlamak istiyorsanız bu işte en iyi hizmeti veren GİS TOUR firmasının http://www.islamioteldetatil.com/ adresine giriş yaparak ön bilgi ve rezervasyon seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.