İsmail Kahraman TBMM Genel Kurulunda

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tedavisinin ardından Genel Kurul salonuna girişinde milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Milletvekilleriyle yeniden bir araya geldiğini belirten TBMM Başkanı Kahraman, "Bir operasyon geçirdim ve yine bir araya gelmek nasip oldu. Büyük bahtiyarlık içerisindeyim. Hiçbir parti farkı gözetmeden değerli arkadaşlarım, sizler büyük alaka gösterdiniz. Sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Kahraman, "Beni bir an, hatta saniye diyebilirim yalnız bırakmadı. O insancılığı, yakınlığıyla ve şefkatiyle bana çok yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, HDP Grup başkanvekili ve milletvekillerine, tedavi gördüğü hastanenin sahibine, doktorlarına, yönetimine, Meclisteki mesai arkadaşlarına ayrı ayrı şükranlarını sundu.

Kenan Tiryaki'nin Hamd-ü Sena şiirini okuyan Kahraman, "Hamdetmek ve şükretmek iki arkadaş kelimedir. Eskiden kelimeler arasındaki nüanslar iyi bilinirdi. Bir işin devamını istemiyorsanız hamd, devamını istiyorsanız şükür denir." diye konuştu.

İsmail Kahraman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

"Meclisi açık tuttunuz"

Kahraman'ın ardından Hükümet adına söz alan Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Kahraman'a Hükümet adına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Çelik, "Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bu Gazi Meclisin, 15 Temmuz'daki direnişine, milli mücadelesine başkanlık ettiniz, Meclisi açık tuttunuz. Bu milletin kahraman bir evladı olarak bu Meclise başkanlık ettiniz o gün. Böyle bir Meclis başkanına sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Cenab-ı Allah sizi tekrar aramızda görmeyi nasip etti." dedi.

Çelik'e teşekkür eden Kahraman, 26. Dönem'in siyasi tarihte ayrı bir yeri olacağına inandığını bildirdi.

"Pensilvanya'daki Çakal Carlos..."

Kahraman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her döneme bunlar nasip olmaz. O günkü Meclisi açmış olmamız çok fevkalade bir hadise oldu. Pensilvanya'daki Çakal Carlos... İsmi yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorum değil mi? Çakal Carlos maalesef kendi vatanına kendi Meclisine karşı çıkan, nasıl efsunladıysa efsunlayan bir adam. Şimdi kalkıp da 'ben hata ettim kullanıldım. Af için söylemiyorum. Affedilir durumum yok ama başkalarına emsal olsun diye söylüyorum' demesi lazımken, demeyen bir adam. Büyük bir vartadan kurtulduk ve ben bütün partilerimize teşekkürlerimizi tekraren sunuyorum.

Kaptanlar gemiyi terk etmezler fareler terk ederler. Geldik ve açtık. Üç partimiz buraya geldiler. HDP'den İdris Bey, Mithat Bey, Selahattin Bey, 'bizi orada kabul edin. Gelirken bir provokasyon olabilir diye gelmiyoruz ama yarınki olağanüstü toplantıya geleceğiz.' dediler. Parti rozeti yok Türkiye rozeti var dedik. Güzel bir geceydi, çok müspet oldu ama çok üzücü de oldu. Kendi uçağımız bize 3 tane bomba attı. Eğer 20 metre beriye gelseydi burada kaç kişi şehit olacaktı? Burada olamayanlar yine ruhen buradaydılar. Tekrar o gün bulunanlara, hani biz silah arkadaşı diyoruz ya silah arkadaşlarımıza, o gün burada bulunanlara onların şahsında bütün Meclise tekrar tekrar teşekkür ediyoruz."

Siyasi parti temsilcileri

Siyasi parti temsilcileri de söz alarak Kahraman'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Bugün mutlulukla görüyoruz ki eski günlerdeki gibi dinç, sağlıklı, iltifat ve şaka dolu sözlerinizle Meclisimizi tekrar renklendirdiniz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise MHP Grubu adına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "15 Temmuz günü sabah saatlerinde ve takip eden günlerde birlikte yaşadığımız anları siz silah arkadaşlığı olarak ifade ettiniz. Hem silah arkadaşlığı hem can yoldaşlığı belki de ailemize, çocuklarımıza devredeceğimiz bir şeref mirası olarak yad edeceğiz." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Yıldırım, "Açılış konuşmasında ifade ettiniz. Bütün siyasi partilerin genel başkanları dışarıda olduğu için aramışlar ziyaret etmişler. Bir siyasi operasyon ile eş genel başkanlarımız içeride tutulmamış olsaydı, diğer genel başkanlar gibi onlar da bu nezaketi ve zerafeti eksik etmeyeceklerdi." dedi.

Konuya ilişkin Mecliste bir çalışma başlatıldığını anımsatan Yıldırım, Meclis Başkanı Kahraman'ın özellikle çaba sahibi olmasını istedi.

Kahraman ise zaman içerisinde kanunların şartlara uygun hale getirildiğini, pür bir sistemin ihdasının dünya üzerinde olmadığını ve arayışın bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, Genel Kurulun açılışı öncesinde CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kadın milletvekillerine ve stenograflara karanfil dağıttı.