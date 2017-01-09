YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSMAİL KAHRAMAN'IN DURUMU NASIL ?

İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın sağlık durumu ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve haber sitelerinde yer alan asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur. Güven Hastanesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyledir; "TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın geçirmiş olduğu ameliyatı ile ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izlem amacıyla tedavisine Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

DHA
66
Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !
Yatak odasına gizli bölme yaptırmış !Yatak odasına gizli bölme yaptırmış !
Amasya'da domuz safarisiAmasya'da domuz safarisi
İşte sözde müttefikimiz ABD'nin gerçek yüzüİşte sözde müttefikimiz ABD'nin gerçek yüzü
Birlikte yaşadığı evli kadını bacağından vurdu !Birlikte yaşadığı evli kadını bacağından vurdu !
Karakış domates fiyatını 4'e katladıKarakış domates fiyatını 4'e katladı
Sosyal medyada dikkat çeken fotoğraflarSosyal medyada dikkat çeken fotoğraflar
Büyük gün geldi ! AK Parti'den CHP'ye sert cevapBüyük gün geldi ! AK Parti'den CHP'ye sert cevap
İçerde ekibi böyle kurtarıldıİçerde ekibi böyle kurtarıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS