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İSMAİL KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL ?

İsmail Kahraman'ın sağlık durumu nasıl ?

Meclis Başkanı Kahraman, 29 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, geçirdiği ameliyat sonrasında yoğun bakım sürecinin normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

AA muhabirinin TBMM Başkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 29 Aralık'ta hastaneye yatırılan Kahraman, yapılan ileri tetkiklerinde hızlı ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık'ta ameliyat edildi.

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrasında Kahraman'ın yoğun bakım sürecinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Kahraman'ın tedavisinin sürdüğü Güven Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan da "Sayın Kahraman'ın tıbbi bakım ve tedavisine devam edilmektedir." bilgisini aktardı.

AA
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