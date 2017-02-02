İSMAİL YK, FENOMEN GELİN ADAYINA TALİP OLDU

İsmail YK, fenomen gelin adayına talip oldu

Zuhal Topal'ın izdivaç programına katılan İsmail YK, bu kez de Seda Sayan'ın izdivaç programındaki fenomen gelin adayı Solmaz'a talip oldu.

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Daha önce Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında Hanife'ye talip olan İsmail YK, şimdi de Seda Sayan'ın gözde gelin adaylarından Solmaz'a talip oldu.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORMUŞ

Daha önce hiç evlilik yapmayan ünlü şarkıcı İsmail YK, programı uzun süredir takip ettiğini ve Solmaz'a karşı bir ilgisinin olduğunu ifade etti.

"ARTIK O ÇALAR BEN OYNARIM"

İsmail YK'nın kendisine talip olması karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirten Solmaz, "Sonunda gönlüme göre biri geldi. Artık o çalar ben oynarım" dedi.

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