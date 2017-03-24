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İSMAİLAĞA CEMAATİ REFERANDUMDA KARARINI VERDİ

İsmailağa Cemaati referandumda kararını verdi

İsmailağa Cemaati, Başkanlık referandumuna “Evet” diyeceğini ifade etti.

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İsmailağa Cemaati resmi internet sayfasından “16 Nisan 2017 Halkoylaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu” başlığıyla yaptığı açıklamada, Başkanlık referandumuna “Evet” diyeceğini ifade etti. Cemaat içinde Saadet Partisi'ne yakın kesimlerin ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

İsmailağa sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Batı tarafından saldırı altında olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

“16 Nisan’da yapacağımız tercihin, bir parti ve şahıs meselesi değil, bütün bir medeniyet, barış ve huzûr içinde bir Türkiye meselesi olduğunun farkında olmalıyız.

16 Nisan günü sadece Ülkemiz için değil, ümidini yeni Türkiye rûhuna bağlamış ümmet birliği için de tarihî bir gün olacaktır inşâAllâh.

Her zaman olduğu gibi cemaatimiz, Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) rehberliğinde Allah’ın (Celle Celâluhû) rızâsından ve İ‘lâ-yi Kelimetullah’tan başka gayesi ve davası olmayan sorumluluk anlayışıyla hareket edecek; Hak ve Hakikat yolunda, ilim, irfan ve hikmet yolculuğunu sürdürecektir.

Ümmetin birlik ve selâmeti ile bu yolun yolcusu olanların muvaffâkiyetlerine duâ ediyor, Mevlâ’mızdan Ülkemiz ve bütün İslâm dünyası için sulh ve salaha vesile olması niyâzıyla 16 Nisan’da “EVET!” diyoruz.

İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI”

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