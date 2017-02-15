İsmailağa Cemaati üyeleri yarışları böyle izledi

İsmailağa Cemaati'nin üyeleri, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, Erzurum'daki 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılan sporcu ve yöneticilere 3 dilde bastırılanı Kur'an-ı Kerim dağıtarak, İslam'ı anlatmak istedi. Ancak cemaat üyelerinin bu girişimi, güvenlik engeline takılırken daha sonra yarışı dikkatle izledikleri görüldü.

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kayakla atlama kızlar branşında yarışlar tamamlandı. Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de bulunan atlama kulelerinde gerçekleştirilen yarışlarda, Fransız Romane Dieu altın madalya kazandı.



2 VE 3 SLOVENYA'DAN

Slovenyalı Nika Kriznar 211,8 puanla gümüş, aynı ülkeden Katra Komar ise 204,1 puanla bronz madalya aldı. Bu arada, atlayışlar sırasında güzel görüntüler oluştu. Yarışmayı ellerinde Türk bayrakları ile izleyen Erzurumlular, atlayış yapan sporculara destek verdi.