ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi de güvenliğin nasıl sağlanması gerektiği ile ilgili kılavuzluk göstermektedir.
BEK Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda müşterilerine iso 27001 danışmanlığı, iso 27001 eğitimi (iso 27001 baş denetçi eğitimi, iso 27001 iç denetçi eğitimi vb.) ve uygunluk değerlendirme hizmetleri (penetrasyon / sızma testi, boşluk analizi, iç denetim vb.) konularında hizmet vermektedir.
Bilgi Güvenliği ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyen müşterilerine sunmuş olduğu hizmetler arasında;
- Kuruluş içerisinde çalışanlara farkındalık eğitimlerinin verilmesi
- Kuruluş bünyesinde risk metodolojisinin belirlenmesi, risk değerlendirme ve risk işleme planlarının oluşturulması
- Kuruluşa ait proseslerin belirlenmesi ve proses haritalarının çıkarılması
- ISO 27001 Standardı için zorunlu olmayan fakat süreçlerin daha iyi işletilebilmesi için prosedür, talimat, form vb. dokümantasyonun hazırlanması.
- Uygulanabilirlik bildirgesinin hazırlanması
- Kuruluş bünyesinde gerekli departmanlardan kişiler seçilerek iç denetçi eğitimlerinin verilmesi.
- İç Denetimlerin gerçekleştirilmesi.
- İç tetkikler sonrasında aksiyonların alınması.
- Yönetim gözden geçirme toplantısının üst yönetimle beraber gerçekleştirilmesi
bulunmaktadır.
ISO 27001 Danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi ve teklif almak için www.bekdanismanlik.com.tr sitesinden firma ile iletişime geçebilirsiniz.