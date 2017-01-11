ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Günümüz dünyasında siber olayların başını alıp gittiğini göz önünde bulundurursak güvenlik olayının artık kurum ve kuruluşlar tarafından daha göz önünde tutulduğunu görüyoruz.

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ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi de güvenliğin nasıl sağlanması gerektiği ile ilgili kılavuzluk göstermektedir.

BEK Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda müşterilerine iso 27001 danışmanlığı, iso 27001 eğitimi (iso 27001 baş denetçi eğitimi, iso 27001 iç denetçi eğitimi vb.) ve uygunluk değerlendirme hizmetleri (penetrasyon / sızma testi, boşluk analizi, iç denetim vb.) konularında hizmet vermektedir.

Bilgi Güvenliği ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyen müşterilerine sunmuş olduğu hizmetler arasında;

  • Kuruluş içerisinde çalışanlara farkındalık eğitimlerinin verilmesi
  • Kuruluş bünyesinde risk metodolojisinin belirlenmesi, risk değerlendirme ve risk işleme planlarının oluşturulması
  • Kuruluşa ait proseslerin belirlenmesi ve proses haritalarının çıkarılması
  • ISO 27001 Standardı için zorunlu olmayan fakat süreçlerin daha iyi işletilebilmesi için prosedür, talimat, form vb. dokümantasyonun hazırlanması.
  • Uygulanabilirlik bildirgesinin hazırlanması
  • Kuruluş bünyesinde gerekli departmanlardan kişiler seçilerek iç denetçi eğitimlerinin verilmesi.
  • İç Denetimlerin gerçekleştirilmesi.
  • İç tetkikler sonrasında aksiyonların alınması.
  • Yönetim gözden geçirme toplantısının üst yönetimle beraber gerçekleştirilmesi

bulunmaktadır.

ISO 27001 Danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi ve teklif almak için www.bekdanismanlik.com.tr sitesinden firma ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

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