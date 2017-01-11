ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi de güvenliğin nasıl sağlanması gerektiği ile ilgili kılavuzluk göstermektedir.

BEK Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda müşterilerine iso 27001 danışmanlığı, iso 27001 eğitimi (iso 27001 baş denetçi eğitimi, iso 27001 iç denetçi eğitimi vb.) ve uygunluk değerlendirme hizmetleri (penetrasyon / sızma testi, boşluk analizi, iç denetim vb.) konularında hizmet vermektedir.

Bilgi Güvenliği ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyen müşterilerine sunmuş olduğu hizmetler arasında;

Kuruluş içerisinde çalışanlara farkındalık eğitimlerinin verilmesi

Kuruluş bünyesinde risk metodolojisinin belirlenmesi, risk değerlendirme ve risk işleme planlarının oluşturulması

Kuruluşa ait proseslerin belirlenmesi ve proses haritalarının çıkarılması

ISO 27001 Standardı için zorunlu olmayan fakat süreçlerin daha iyi işletilebilmesi için prosedür, talimat, form vb. dokümantasyonun hazırlanması.

Uygulanabilirlik bildirgesinin hazırlanması

Kuruluş bünyesinde gerekli departmanlardan kişiler seçilerek iç denetçi eğitimlerinin verilmesi.

İç Denetimlerin gerçekleştirilmesi.

İç tetkikler sonrasında aksiyonların alınması.

Yönetim gözden geçirme toplantısının üst yönetimle beraber gerçekleştirilmesi

bulunmaktadır.

ISO 27001 Danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi ve teklif almak için www.bekdanismanlik.com.tr sitesinden firma ile iletişime geçebilirsiniz.