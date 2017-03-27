Ispanaktan insan kalbi üretti

Amerikalı bilim insanları, bitkilerden organ üretme çalışmalarında çığır açan bir gelişme imza atarak ıspanak yaprağını çalışan bir insan kalbi dokusuna çevirdiler.

Massachusetts’teki Worcester Politeknik Enstitüsü (Massachusetts) araştırmacıları, nakil bekleyen hastalara bitkilerden organ üretme çalışmasında çığır açtı.

Araştırmacılar, ıspanak yaprağını 7 günde çalışan bir insan kalbi dokusuna çevirmeyi başardı. Yapraktaki hücreler vasıtasıyla da insan kan hücrelerine benzeyen sıvı ve mikro boncuklar gönderen araştırma ekibi, sonrasında ıspanak hücrelerini insan hücrelerine tohumladı.

Bu çalışmanın olumlu sonuçlar vermesi, ıspanağın çok yaygın bir bitki olması nedeniyle de araştırmacıları ayrıca sevindirdi.

Worcester Politeknik Enstitüsü’nde biyomedikal mühendisliği profesörü Glenn Gaudette, “Hâlâ yapacak çok işimiz var, ancak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içinde bu çok umut verici oldu. Çiftçilerin binlerce yıldır topladığı bitkiler doku mühendisliğinde kullanılmak üzere bir dizi problemi çözebilir” dedi.