İSPANYA'DA KİMYASAL TESİSTE PATLAMA

İspanya'da kimyasal tesiste patlama

İspanya'da bir kimyasal tesiste büyük bir patlama meydana geldi.

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İspanya'nın Valencia kentinin Paterna kasabasında bulunan bir kimyasal tesiste büyük bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

İspanya'dan gelen bir son dakika haberine göre, bölgenin itfaye birimi, İspanya'nın Valencia kentinin Paterna kasabasında bulunan bir kimyasal tesiste büyük bir patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

Patlamanın bir videosu, binadan yükselen büyük bir yangın ve dumanı gösteriyor. Olay,  sabah saatlerinde Paterna'nın endüstriyel bir bölgesinde gerçekleşti.

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İspanya'nın El Mundo gazetesinde en az bir kişinin yanıklarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Haberde ayrıca alevlerin yüksekliğinin 15 metreye kadar çıktığı ve birkaç patlamanın meydana geldiği söylendi. 
 
Edinilen bilgiye göre fabrikada klorin, solunum sistemine, gözlere ve cilde zarar verebilecek toksik gazla çalışma yapılıyor.

Vatan
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