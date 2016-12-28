Isparta'da okullara kar tatili

Eğirdir'de bu öğleden sonra kar yağışı başladı. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (perşembe) için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.