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ISPARTA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Isparta'da okullara kar tatili

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'ndeki okullar, kar yağışı nedeniyle yarın için 1 gün tatil edildi.

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Eğirdir'de bu öğleden sonra kar yağışı başladı. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (perşembe) için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

DHA
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