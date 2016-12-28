Isparta'da okullara kar tatili

Eğirdir'de bu öğleden sonra kar yağışı başladı. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (perşembe) için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS