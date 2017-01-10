İSRAİL ARAPLARA AİT 11 EVİ YIKTI

İsrail Araplara ait 11 evi yıktı

İsrail'in kuzeyindeki Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 ev ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Evi yıkılan İsrail vatandaşı Araplardan Fehd Mahluf, polis eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekiplerinin ev halkını uzaklaştırdıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrailli makamların evlerinin inşa ve genişletme planlarını reddettiğini ve ruhsatsız olduğunu öne sürdüğünü belirten Mahluf, kendilerine herhangi bir süre de tanınmadığını ifade etti.

"Açıkçası İsrailliler bizim vatanımızda yaşamamızı istemiyor. Bizi kovmak istiyorlar, göçe zorluyorlar." diyen Mahluf, yıkılan bazı evlerin sadece bir veya iki yıl önce inşa edildiğini aktardı.

Arap asıllı Kalansuva Belediye Başkanı Abdulbasit Selam da yıkımlara tepki göstererek görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan ise yıkım esnasında polisin takındığı tavrı ve aldığı güvenlik önlemini öven cümleler sarf ederek, "İsrail polisinin kaçak yapıların yıkılması faaliyetinde ortaya koyduğu performansı takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Araplar, İsrail'in kendilerine karşı ayrımcı politikalar izlediğini ifade ediyor.

AA
446
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Tartışılan mont çin açıklama geldi !Tartışılan mont çin açıklama geldi !
Bakan Bozdağ'dan anayasa açıklamasıBakan Bozdağ'dan anayasa açıklaması
İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?
Havalimanına iniş yapılamıyor !Havalimanına iniş yapılamıyor !
Reina saldırganını tekmeledi !Reina saldırganını tekmeledi !
'Pantolonsuz metro' eylemi Londra'ya sıçradı'Pantolonsuz metro' eylemi Londra'ya sıçradı
Banvit Brezilyalılara satıldıBanvit Brezilyalılara satıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS