  • Yusuf Halaçoğlu: ''Bahçeli de oy pullarını teslim etti''
  • İstanbul'a 3 yeni ada geliyor
  • Bakan açıkladı ! Trafik cezalarında yeni dönem
  • Türkiye'yi sarsan taciz skandalı: Kimseye söyleme dedi
  • Dayakçı üniversiteli kızlar için karar çıktı

İSRAİL ASKERLERİ 20 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın orta bölgelerindeki Naaleyn, Kefr Naame, Kefr Akab beldeleri ile güneydeki Sair, Husan ve Dura köylerinde operasyon düzenleyen askerler, 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada gözaltı gerekçelerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 300 çocuğun da olduğu yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

AA
123
-
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
FETÖ okulunda gizli kasa bulunduFETÖ okulunda gizli kasa bulundu
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
Trump'ın Türk danışmanından Gülen bombasıTrump'ın Türk danışmanından Gülen bombası
İngiliz devinden tarihi zarar açıklamasıİngiliz devinden tarihi zarar açıklaması
Alpay Özalan'dan olay sözler !Alpay Özalan'dan olay sözler !
Hastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltıHastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltı
Sosyetede korumayla yasak aşk dedikodusuSosyetede korumayla yasak aşk dedikodusu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS