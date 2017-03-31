İsrail askerleri Filistinli çocuğu bu hale getirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Cala beldesinde yaşayan öğretmen Murad Zeydat ile Lina Zeydat çiftinin 14 yaşındaki oğlu Usame, 23 Eylül 2016 sabahı, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Sırtından ve bacaklarından yaralanan Usame, yarım saat boyunca yaralı halde bekletildikten sonra Kudüs'teki bir hastaneye nakledildi.

Yaklaşık bir ay hastanede yatan Usame, ailesine verilmek yerine yaralı bir şekilde Tel Aviv yakınlarındaki Remle'de bir hapishanede "askerlere taş attığı" iddiasıyla 4 buçuk ay tutuldu. Ailesinin maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle hapis yatmak zorunda kalan Usame ancak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın desteğiyle 25 bin şekel (yaklaşık 25 bin TL) kefaletle serbest kalabildi.

Usame'nin serbest kalması ailesinin acılarının dinmesi için yeterli olmadı çünkü oğulları bacağına ve baldırına isabet eden İsrail askerlerinin kurşunları sebebiyle artık yürüyemeyecekti.

"İsrail, hayallerimizi yıktı"

"Ben de her anne gibi çocuklarımın büyüyüp, eğitimli ve kültürlü birer birey olmasını isterdim." diyen Usame'nin annesi Lina Zeydat, "Ancak İsrail askerleri hem oğlum Usame'nin hem de benim hayallerimi yıktı. Şimdi sadece yüzü gülsün istiyorum, bir kez olsun yeniden yürüdüğünü görmek istiyorum." dedi.

Anne Zeydat, oğlu Usame'nin vurulduğu haberine önce inanmadıklarını belirterek, "Bir süre sonra Usame'nin vurulduğu haberi doğrulandı. İşte bizim evimize ateş topu gibi düşen bu haberle hepimiz yıkıldık." ifadelerini kullandı.

Maddi yetersizlikleri nedeniyle oğlunun tekrar yürümesini sağlayacak tedaviyi yaptıramadıklarını söyleyen gözü yaşlı anne sözlerini şöyle tamamladı:

"Cezaevinden çıktıktan sonra iki aydır bu hastanede fizyoterapi görüyor. Ancak göz yaşları hiç dinmedi. Morali çok bozuk. Yürüyemediğini söyleyerek ağlıyor. Gücümüzün yetmediği bu konuda, Müslümanların, Türkiyeli kardeşlerimizin bize bir yardım eli uzatmalarını istiyoruz."

"Türkiye'nin bana yardım etmesini istiyorum"

Okuyup doktor olmak istediğini söyleyen Usame Zeydat ise "Babama yardıma giderken İsrail askerleri üzerime ateş açarak beni öldürmek istediler. Beni vurduktan sonra yanıma gelip ayaklarıyla beni dürtüklediler." dedi.

Kudüs'teki hastanede bir süre tedavi edildikten sonra yaralı halde Remle Hapishanesi'ne nakledildiğini hatırlatan Zeydat, "Dört buçuk ay hapishanede kaldıktan sonra bir gün beni serbest bırakacaklarını söylediler. Ama evime değil hastaneye döndüm. Şimdi bacağıma bu cihazı taktılar." ifadelerini kullandı.

Buradaki tedavisinin yürümesi için yeterli olmadığını söyleyerek, yeniden yürümek için yurt dışında tedavi edilmesi gerektiğini göz yaşları içinde ifade eden Zeydat, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bana yardım etmesini istiyorum. Türkiye'nin bana yardım etmesini istiyorum. Vallahi çok yoruldum, ne olur bana yardım edin."

Türkiye'den uzanacak yardım elini bekliyorlar

Usame'nin öğretmen babası Murad Zeydat da "İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu oğlumun, sağ baldırına isabet eden iki kurşun, bütün kemiklerini kırmış. Sırtından giren ve göğsünden çıkan mermi ise göğüs kafesini parçalamış." dedi.

Halihazırda tedaviye devam ettikleri Beytüllahim'deki hastanenin oğlunun yürümesi için yeterli imkanlara sahip olmadığını belirten baba Zeydat, "Filistin'deki hiçbir hastane bu anlamda yeterli imkana sahip değil. Buradan İslam ümmetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a bize yardım etmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Acılı baba aldığı maaşın ailesini zor geçindirdiğini, maddi yetersizliğinden dolayı oğlunu yurt dışında tedavi ettiremediğini vurgulayarak, "Türkiye halkının oğluma şefkatle bakmasını ve duygularımızı paylaşmasını istiyorum. Onlardan bir yardım elinin uzanmasını bekliyorum." çağrısıyla sözlerini tamamladı.