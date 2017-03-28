İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump yönetimine övgü

ABD'deki en etkili İsrail lobi kuruluşlarından Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık konferansına Tel Aviv'den katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump yönetiminin kendilerine her anlamda güçlü destek verdiğini söyledi.

ABD'deki "İsrail yanlısı hareketlerin en büyük toplantısı'' olarak görülen ve geçen pazar günü başlayan AIPAC 2017'nin ikinci gününde Netanyahu'nun Trump'a övgüsü öne çıktı.

Başkent Washington'daki toplantıya video konferans yöntemiyle Tel Aviv'den bağlanan Netanyahu, konuşmasında Trump yönetiminin birçok alandaki desteğine işaret ederek, "Bunu Başkan Trump'ın istediği bütçede de görebilirsiniz; mali sıkılaştırma artarken İsrail'e ayrılan askeri yardımların tamamen korunduğu görülüyor." dedi.

Yeni yerleşim yerleri konusuna değinmedi

Trump yönetiminin dile getirdiği "yeni yerleşim yerleri" konusuna girmeyen Netanyahu, böylelikle ABD Başkanı ile aralarındaki belki de tek sorun alanına temas etmemeyi tercih etti.

ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi David Friedman'a da referans veren Netanyahu, "David, seni İsrail'de, özellikle de Kudüs'te karşılamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

"Trump ile çalışacağız"

Konuşmasında, "İsrail, Filistinli ve tüm Arap komşularıyla barışı sağlamak için Başkan Trump ile çalışma ilkesine bağlıdır." diyen Netanyahu, Ortadoğu barışının ne şekilde sağlanabileceği anlamında detaylara değinmedi.