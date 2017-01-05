İsrail bu kez çocukları hapse atmaya başladı

Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Merkez Mahkemesi'nin, 13 yaşındaki çocuklar Şadi Ferah ile Ahmed ez-Zateri'yi ikişer yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtti.

Mahmud, iki çocuğun hapishanede geçirdiği bir yılın cezadan sayılmadığını, verilen iki yıl hapis cezasının başlangıç tarihinin 29 Kasım 2016 olduğunu, bu şekilde 3 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.

İsrail makamları, Filistinli iki çocuğu "bıçaklama girişiminde bulundukları" iddiasıyla Kasım 2015'te tutuklamıştı.