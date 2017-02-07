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İSRAİL, GAZZE'YE 14 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail, Gazze'ye 14 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine 14 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dünden bu yana Gazze'ye 14 saldırı düzenlediği, 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi.

Hamas'tan açıklama

Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e saldırılara devam etmesine karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, olayların büyümesi durumunda direnişçilerin harekete geçeceği ifade edildi.

2 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail askerlerinin, Gazze sınırında 2 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, askerlerin, Gazze'nin orta kısmındaki sınırda 2 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Gözaltıların sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, savaş uçakları ve sınırda konuşlanan topçu birlikleriyle dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar, Ordu Sözcüsü Peter Lerner, saldırıların İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık düzenlediğini ifade etmişti.

İsrail'in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

AA
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