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İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİLERE DESTEK KOŞUSU

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek koşusu

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek amacıyla, Gazze'de "sembolik koşu" düzenlendi.

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Filistin Esirler ve İçişleri bakanlıkları tarafından düzenlenen ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde başlayıp aynı yerde sona eren koşuya 150 kişi katıldı.

AA muhabirine konuşan Esirler Bakanı Yardımcısı Bahaddin el-Medhun, "Bu koşu, uluslararası topluma İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin özgürlük ve onurlu yaşam istedikleri yönünde bir mesajdır." dedi.

İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli bulunuyor

Medhun, Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerindeki keyfi uygulamalardan dolayı sıkıntı çektiğini belirtti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

AA
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