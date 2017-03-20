İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek koşusu

Filistin Esirler ve İçişleri bakanlıkları tarafından düzenlenen ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde başlayıp aynı yerde sona eren koşuya 150 kişi katıldı.

AA muhabirine konuşan Esirler Bakanı Yardımcısı Bahaddin el-Medhun, "Bu koşu, uluslararası topluma İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin özgürlük ve onurlu yaşam istedikleri yönünde bir mesajdır." dedi.

İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli bulunuyor

Medhun, Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerindeki keyfi uygulamalardan dolayı sıkıntı çektiğini belirtti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.