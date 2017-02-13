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İSRAİL MECLİSİ 'SABAH EZANI YASAĞINI' OYLAYACAK

İsrail meclisi 'sabah ezanı yasağını' oylayacak

İsrail'de sabah ezanının hoparlörden okunmasını yasaklayan yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşamba günü mecliste oylanması bekleniyor.

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İsrail'de aşırı sağcı milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yasama İşleri Bakanlık Komisyonunda dün onaylanan "sabah ezanının hoparlörden okunmasını yasaklayan" yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşamba günü mecliste oylanması bekleniyor.

Söz konusu yasa, İsrail meclisindeki (Knesset) bu ilk oylamada kabul edilmesi halinde tekrar Yasama İşleri Bakanlık Komisyonuna gönderilecek. Komisyonda görüşüldükten sonra yeniden meclise sevk edilmesi halinde ise ikinci ve üçüncü oylamalar yapıldıktan sonra tasarı yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlamıştı 

Kamuoyunda ezan yasağı olarak adlandırılan yasa tasarısı "beş vakit ezanı kapsayacak" şekilde geçen aylarda da gündeme gelmiş ancak İsrailli siyasetçiler, Yahudilerin Kutsal Cumartesi (Şabat) günlerinde ve diğer bazı ritüellerinde gün batımı saatinde çaldıkları şofarın da yasaklanma riski bulunduğundan dolayı tasarıya karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli siyasetçilerin bu kaygısını giderecek şekilde yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatmıştı.

"Mescid-i Aksa'dan ezan sesi yükseltmeye devam edeceğiz"

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri ise konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ezan yasağına kesinlikle uymayacaklarını söyledi.

Şeyh Sabri, "Biz işgal gücünün bu çerçevede çıkaracağı hiçbir kanuna uymayacağız. Çünkü ezanın yasaklanması İslam dininin temel ahkamıyla çelişiyor. Biz Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'dan ezan sesi yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA
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