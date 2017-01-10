İsrail onu annesinin gözü önünde katletti

İsrail askerlerinin Filistin'deki işgalleri ve katliamları devam ediyor. Batı Şeria'nın Nablus kentindeki El-Faria mülteci kampında yaşayan ve bir süre önce serbest kalan 32 yaşındaki Filistinli mahkum Muhammed El-Salihi, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla katledildi.



Annesinin gözü önünde katlettiler



Filistinli kaynaklara konuşan görgü tanıkları, Salihi'nin annesinin gözü önünde vahşice vurulduğunu ifade etti.



Kampta yaşayan Filistinli aktivist Halid Mansur, İsrail askerlerinin büyük bir grupla kampa saldırı düzenlediğini ve kampta yaşayan çok sayıda Filistinliyi alıkoyduğunu aktardı. Kamptaki evlere tek tek giren İsrail güçleri, Filistinli mahkum Salihi'nin evine girdikleri sırada yoğun şekilde ateş açtıkları ve bu şekilde ağır yaralandığı belirtildi.



Filistinli Salihi'nin 3 yılını çalan İsrail, hayatını da çaldı



Muhammed Salihi, İsrail hapishanelerinde 3 yıl boyu hukuksuzca tutulan Filistinli bir mahkum. Salihi vurulduğu sırada, Filistinliler tarafından bölgedeki Türk hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.