İSRAİL ŞAM'DAKİ ÜSSÜ ROKETLE VURDU

İsrail Şam'daki üssü roketle vurdu

Suriye'nin başkenti şam yakınlarındaki Meza hava üssünde patlamalar meydana geldi. Suriye yönetimi saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu.

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Esad rejiminin Şam'ın güneybatısındaki üssü başkent yakınlarındaki muhaliflerle mücadele için kullandığı belirtildi.

Suriye ordusundan bir yetkili İsrail'in ülkenin kuzeyinden fırlattığı roketlerle üssü vurduğunu iddia etti. 

Suriyeli yetkili saldırının sonuçları olacağını da vurguladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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